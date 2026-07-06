Россияне рассказали о новом патроне против дронов: что говорит украинский эксперт

Тройной патрон против украинских дронов: что известно

Российский военно-промышленный конгломерат "Ростех" сообщил о начале поставок в войска нового боеприпаса "Многоточие", позиционируемого как средство борьбы с БПЛА. По заявлению разработчиков, патрон выпускает входящая в структуру концерна компания "Высокоточка" в двух калибрах - 5,45 и 7,62 мм - специально для стрельбы по дронам.

Главная заявленная особенность "Многоточия" - шар, который после выстрела разделяется на три элемента, увеличивая разлет поражения. По словам производителя, это повышает шансы попасть в беспилотник. Как утверждают в компании, патроны уже прошли испытания - правда, только в рамках собственного пропагандистского видеопроекта "НашКраш".

"Выпуск уже начался. Идет серийное производство. Первая опытная партия уже в войсках", - заявил разработчик боеприпаса. По утверждению производителя, патрон совместим со всеми автоматами соответствующего калибра , что якобы лишает российских бойцов потребности носить отдельное дробное ружье для защиты от дронов.

О технологии "облака шрапнели"

Авиационный эксперт, директор по развитию оборонного предприятия Анатолий Храпчинский в комментарии РБК-Украина отметил, что подобный продукт ему уже показывала компания Colt CZ - американо-чешский производитель.

"Когда рожок заполняется, например, первые патроны уходят на 100 метров поражения, другие - например, на 50 метров поражения", - рассказал эксперт.

Он добавил, что подобная технология существует и перспективна . Украинские бойцы часто используют помповые ружья, но уже появились и патроны, позволяющие создавать так называемое облако шрапнели: носовая часть шара состоит из трех частей, поэтому разлет небольшой, а один выстрел фактически дает три поражения.

"Если говорить, что это в принципе правильная технология, то в любом случае у бойца должен быть рожок таких средств", - резюмировал Храпчинский.

Изменит ли это ситуацию на фронте

На вопрос, заметно ли массовое использование такого боеприпаса с российской стороны, эксперт ответил, что дать однозначную оценку сложно.

"Трудно сказать, потому что они стреляют всем подряд, а мы уже не знаем, чем именно. И из помпы стреляют, и из автоматов стреляют, и попадают – как получится в каждого", – пояснил он.

По словам Храпчинского, критически ситуацию на поле боя этот боеприпас не изменит, однако добавляет врагу дополнительные возможности противодействовать угрозам. Если враг умело владеет оружием, он может сбить цель и без нового патрона - но "Многоточие" дает дополнительный шанс для россиян на перехват летящих по личному составу дронов .