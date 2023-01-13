Росіяни з реактивної артилерії обстріляли Чернігівську та Сумську області

У п'ятницю, 13 січня, російські військові з реактивної артилерії завдали атаки по території Сумської та Чернігівської областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Оперативного командування "Північ".

"Ворожі війська продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти Чернігівської та Сумської областей з різних видів озброєння", - йдеться у повідомленні.

Військові зазначають, що з 10:05 до 10.40 повідомили про 32 приходи, імовірно з РСЗВ, в районі населеного пункту Янжулівка. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

Також з 12:50 до 13:00 повідомили про 15 приходи, ймовірно з міномета 120 мм, в районі населеного пункту Студенок. Втрат серед особового складу та техніки немає. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.