Гатили з автоматів та мінометів. У Сумській ОВА розповіли про атаки окупантів за добу

Фото: У Сумській ОВА розповіли про атаки окупантів за добуи (facebook com mod mil rus)

У четвер, 12 січня, росіяни завдали ударів по двом громадам Сумської області. Внаслідок атаки ніхто не постраждав.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Сумської ОВА Дмитра Живицького.

"Росіяни протягом дня обстріляли Есманьську та Середино-Будську громади", - йдеться у повідомленні. Живицький розповів, що Есманську громаду ворог обстріляв із мінометів, було зафіксовано 14 прильотів. Також відкривав автоматні черги у бік нашої території. "По Середино-Будській громаді також противник здійснив мінометний обстріл, 7 прильотів", - додав Живицький. За його словами, у всіх випадках - без жертв і руйнувань.