Россияне из реактивной артиллерии обстреляли Черниговскую и Сумскую области

В пятницу, 13 января, российские военные по реактивной артиллерии нанесли атаки по территории Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования "Север".

"Вражеские войска продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей из разных видов вооружения", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что с 10:05 до 10.40 сообщили о 32 приходах, предположительно из РСЗО, в районе населенного пункта Янжуловка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Также с 12:50 до 13:00 сообщили о 15 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Студенок. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.