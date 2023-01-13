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Россияне из реактивной артиллерии обстреляли Черниговскую и Сумскую области

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Украина, Пятница 13 января 2023 15:55
Россияне из реактивной артиллерии обстреляли Черниговскую и Сумскую области Фото: Россияне из реактивной артиллерии обстреляли Черниговскую и Сумскую области (воен ТВ)
Автор: Дмитрий Браславский

В пятницу, 13 января, российские военные по реактивной артиллерии нанесли атаки по территории Сумской и Черниговской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Оперативного командования "Север".

"Вражеские войска продолжают обстреливать пограничные населенные пункты Черниговской и Сумской областей из разных видов вооружения", - говорится в сообщении.

Военные отмечают, что с 10:05 до 10.40 сообщили о 32 приходах, предположительно из РСЗО, в районе населенного пункта Янжуловка. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Также с 12:50 до 13:00 сообщили о 15 приходах, вероятно из миномета 120 мм, в районе населенного пункта Студенок. Потерь среди личного состава и техники нет. О потерях среди местного населения или повреждении гражданской инфраструктуры информация не поступала.

Напомним, что в четверг, 12 января, россияне нанесли удары по двум общинам Сумской области. В результате атаки никто не пострадал.

Также 8 января днем российские оккупанты ударили по Черниговской области с помощью артиллерии.

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