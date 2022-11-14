Росіяни з реактивної артилерії обстріляли громаду у Донецькій області (фото)

Фото: Росіяни з реактивної артилерії обстріляли громаду у Донецькій області (GettyImages)

У понеділок, 14 листопада, російські військові обстріляли Селидівську громаду у Донецькій області. Окупанти атакували околиці міста із реактивної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Селидівської міської ради.