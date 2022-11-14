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Росіяни з реактивної артилерії обстріляли громаду у Донецькій області (фото)

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Україна, Понеділок 14 листопада 2022 16:32
Росіяни з реактивної артилерії обстріляли громаду у Донецькій області (фото) Фото: Росіяни з реактивної артилерії обстріляли громаду у Донецькій області (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

У понеділок, 14 листопада, російські військові обстріляли Селидівську громаду у Донецькій області. Окупанти атакували околиці міста із реактивної артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку Селидівської міської ради.

"Російські війська знову поцілили по Селидівській громаді", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, сьогодні вранці росіяни обстріляли з РСЗО "Смерч" околиці міста Селидове.

"Загиблих та поранених немає", - додали наостанок.

Нагадаємо, що російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого поранення отримали четверо цивільних.

Цієї ночі російські окупанти масово обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог застосував "Гради" та важку артилерію, випустивши понад 60 снарядів.

Крім того, ворог уночі атакував Запорізьку область. Пошкоджено лінію електромереж.

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