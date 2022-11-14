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Россияне из реактивной артиллерии обстреляли громаду в Донецкой области (фото)

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Украина, Понедельник 14 ноября 2022 16:32
Россияне из реактивной артиллерии обстреляли громаду в Донецкой области (фото) Фото: Россияне из реактивной артиллерии обстреляли общину в Донецкой области (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

В понедельник, 14 ноября, российские военные обстреляли Селидовскую общину в Донецкой области. Оккупанты атаковали окрестности города из реактивной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Селидовского городского совета.

"Российские войска снова попали по Селидовской общине", - говорится в сообщении.

Сегодня утром россияне обстреляли из РСЗО "Смерч" окрестности города Селидово.

"Погибших и раненых нет", - добавили в заключение.

Напомним, что российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате чего ранения получили четверо гражданских.

Этой ночью российские оккупанты массово обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг применил "Грады" и тяжелую артиллерию, выпустив более 60 снарядов.

Кроме того, враг ночью атаковал Запорожскую область. Повреждена линия электросетей.

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