Россияне из реактивной артиллерии обстреляли громаду в Донецкой области (фото)
В понедельник, 14 ноября, российские военные обстреляли Селидовскую общину в Донецкой области. Оккупанты атаковали окрестности города из реактивной артиллерии.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на страницу Селидовского городского совета.
"Российские войска снова попали по Селидовской общине", - говорится в сообщении.
Сегодня утром россияне обстреляли из РСЗО "Смерч" окрестности города Селидово.
"Погибших и раненых нет", - добавили в заключение.
Напомним, что российские войска за минувшие сутки обстреляли несколько населенных пунктов Донецкой области. В результате чего ранения получили четверо гражданских.
Этой ночью российские оккупанты массово обстреляли Никопольский район Днепропетровской области. Враг применил "Грады" и тяжелую артиллерию, выпустив более 60 снарядов.
Кроме того, враг ночью атаковал Запорожскую область. Повреждена линия электросетей.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.