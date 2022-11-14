Окупанти вночі випустили понад 60 снарядів по Нікопольському району: які наслідки

Російські окупанти вночі, 14 листопада, випустили понад 60 снарядів по Нікопольському району на Дніпропетровській області. Били з "Градів" та важкої артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченка.

У Марганці пошкоджено лінію електропередач, яка живить насосну станцію водоканалу.

45 тисяч сімей у Марганці та навколишніх селищах та селах залишилися без води.

Окупанти били з "Градів" та важкої артилерії / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

"Енергетики працюють - чинять лінію, щоб запустити станцію. Російські снаряди пошкодили будинки та автомобілі. Деталі обстрілів з'ясовуються", - повідомив Резніченко.

Внаслідок обстрілу перебито лінії електропередач, пошкоджено будинки та автомобілі / Фото: t.me/dnipropetrovskaODA

Нагадаємо, 13 листопада вночі росіяни знову обстріляли Нікопольський район, дві жінки отримали поранення.

Раніше окупанти гатили з важкої артилерії по Мировській громаді в Нікопольському районі Дніпропетровської області.

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