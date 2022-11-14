Росіяни вчора знову обстріляли Донецьку область: є поранені

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 13 листопада росіяни поранили 4 цивільних у Донецькій області: у Кураховому, Бахмуті, Андріївці та Іванівському", - розповів Кириленко.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1204 цивільних, ще 2592 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.