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Росіяни вчора знову обстріляли Донецьку область: є поранені

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Донецька область, Понеділок 14 листопада 2022 08:41
Росіяни вчора знову обстріляли Донецьку область: є поранені Фото: росіяни вчора знову обстріляли Донецьку область (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Російські війська минулої доби обстріляли кілька населених пунктів Донецької області. Внаслідок чого поранення отримали четверо цивільних.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Донецької ОВА Павла Кириленка.

"За 13 листопада росіяни поранили 4 цивільних у Донецькій області: у Кураховому, Бахмуті, Андріївці та Іванівському", - розповів Кириленко.

Всього з початку повномасштабної війни через російську агресію в Донецькій області загинуло 1204 цивільних, ще 2592 отримали поранення. Ці цифри вказані без урахування жертв у Маріуполі та Волновасі.

Нагадаємо, цієї ночі російські окупанти масово обстріляли Нікопольський район Дніпропетровської області. Ворог застосував "Гради" та важку артилерію, випустивши понад 60 снарядів.

Крім того, ворог уночі атакував Запорізьку область. Пошкоджено лінію електромереж.

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Донецька область Російська Федерація
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