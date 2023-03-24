Росіяни весь ранок обстрілювали будинки в Оріхові, є поранений

"Весь ранок пройшов під обстрілами приватного сектору, внаслідок чого виникло загоряння житлових будинків. Фахівцям ГУ ДСНС вдалося оперативно ліквідувати пожежу, однак під час атаки місцевий житель отримав поранення. Його доставлено у медичний заклад", - йдеться в повідомленні.

За інформацією ОВА, наразі проходить фіксація збитків, які завдали росіяни мирним мешканцям Оріхова.

Також зазначається, що окупанти продовжують порушувати всі правила ведення війни та постійно б'ють по цивільних артилерією та запалювальними снарядами.

У зв'язку з чим місцевих жителів закликають бути пильними та за можливості евакуюватися у більш безпечні місця.

Фото: росіяни весь ранок обстрілювали будинки в Оріхові (t.me/zoda_gov_ua)

Нагадаємо, що сьогодні росіяни також обстріляли Херсон. Окупанти вдарили по плавнях, внаслідок чого один чоловік помер від осколкового поранення.

Додамо, також ми повідомляли, що росіяни накрили масованим артилерійським вогнем Білозерку Херсонської області: одна людина загинула, а ще 4 отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.