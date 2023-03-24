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Окупанти вдарили по плавнях. Херсон зазнав чергового обстрілу, є жертва та поранений

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Херсон, П'ятниця 24 березня 2023 13:24
Окупанти вдарили по плавнях. Херсон зазнав чергового обстрілу, є жертва та поранений Фото: окупанти обстріляли плавні у Херсоні 24 березня (GettyImages)
Автор: Наталія Гурковська

У п'ятницю, 24 березня, Херсон зазнав чергового російського обстрілу. Цього разу під удар потрапили плавні, одна людина загинула, ще одна отримала поранення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram глави Херсонської ОВА Олександра Прокудіна.

"У Херсоні - черговий ворожий обстріл, через який постраждали мирні жителі. Російські окупанти вдарили по плавнях", - розповів він.

За його словами, двоє чоловіків встигли перетнути річку. На березі їх вже чекали медики.

"Але на жаль, 55-річний чоловік помер від осколкового поранення у груди. Ще один постраждалий - 77-річний херсонець, котрий отримав поранення кінцівок та грудної клітини", - додав очільник регіону.

Відомо, що бригада “швидкої” шпиталізувала його до медзакладу в стані середньої тяжкості. Нині лікарі надають йому необхідну допомогу.

Також російська армія обстріляла складське приміщення. Загорання швидко ліквідували рятувальники, які прибули на виклик.

Як повідомлялося, вранці у п'ятницю, 24 березня, росіяни накрили масованим артилерійським вогнем Білозерку Херсонської області. Через атаку одна людина загинула, 4 отримали поранення.

Нагадаємо, російські окупанти протягом минулої доби 74 рази обстріляли територію Херсонської області. Ворог випустив 423 снаряди з важкої артилерії та "Градів". По Херсону вдарили 4 рази, одна людина загинула.

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