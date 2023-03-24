RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Россияне все утро обстреливали дома в Орехове, есть раненый

Фото: россияне все утро обстреливали дома в Орехове (t.me/zoda_gov_ru)
Автор: Мария Кучерявец

Российские войска в течение сегодняшнего утра обстреливали жилищный сектор города Орехов Запорожской области. В результате чего один человек получил ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Запорожской ОВА.

"Все утро прошло под обстрелами частного сектора, в результате чего возникло возгорание жилых домов. Специалистам ГУ ГСЧС удалось оперативно ликвидировать пожар, однако во время атаки местный житель получил ранения. Он доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, сейчас проходит фиксация ущерба, нанесенного россиянами мирным жителям Орехова.

Также отмечается, что оккупанты продолжают нарушать все правила ведения войны и постоянно избивают по гражданским артиллериям и зажигательными снарядами.

В связи с чем местные жители призывают быть бдительными и по возможности эвакуироваться в более безопасные места.

Фото: россияне все утро обстреливали дома в Орехове (t.me/zoda_gov_ru)

Напомним, сегодня россияне также обстреляли Херсон. Оккупанты ударили по плавням, в результате чего один человек умер от осколочного ранения.

Добавим, также мы сообщали, что россияне накрыли массированным артиллерийским огнем Белозерку Херсонской области: один человек погиб, а еще 4 получили ранения.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн, персональные данные редакции и похожий адрес сайта. Единственный домен РБК-Украина www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua .

Читайте РБК-Украина в Google News
ПожарЗапорожская областьВойска РФВойна России против Украины