Россияне все утро обстреливали дома в Орехове, есть раненый

"Все утро прошло под обстрелами частного сектора, в результате чего возникло возгорание жилых домов. Специалистам ГУ ГСЧС удалось оперативно ликвидировать пожар, однако во время атаки местный житель получил ранения. Он доставлен в медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

По информации ОВА, сейчас проходит фиксация ущерба, нанесенного россиянами мирным жителям Орехова.

Также отмечается, что оккупанты продолжают нарушать все правила ведения войны и постоянно избивают по гражданским артиллериям и зажигательными снарядами.

В связи с чем местные жители призывают быть бдительными и по возможности эвакуироваться в более безопасные места.

Фото: россияне все утро обстреливали дома в Орехове (t.me/zoda_gov_ru)

Напомним, сегодня россияне также обстреляли Херсон. Оккупанты ударили по плавням, в результате чего один человек умер от осколочного ранения.

Добавим, также мы сообщали, что россияне накрыли массированным артиллерийским огнем Белозерку Херсонской области: один человек погиб, а еще 4 получили ранения.

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