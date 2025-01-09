Росіяни провели примусовий призов на строкову службу в окупації, - ГУР

Протягом цього періоду на строкову службу було призвано близько 300 осіб.

Як пише ГУР, ворог примушує українців до 60 років ставати на "військовий облік". У разі відмови росіяни погрожують звільненням та подальшим обмеженням у працевлаштуванні.

"Окрім того, агресор намагається залучити місцевих жителів до служби у збройних силах Російської Федерації за контрактом. Зокрема, окупаційна адміністрація в Луганській області обіцяє 2,5 млн рублів за його укладення", - додає українська розвідка.

ГУР нагадує, що міжнародне гуманітарне право забороняє мобілізацію жителів окупованих територій до армії країни-окупанта, оскільки це є грубим порушенням прав людини.