Россияне провели принудительный призыв на срочную службу в оккупации, - ГУР

В течение этого периода на срочную службу было призвано около 300 человек.

Как пишет ГУР, враг заставляет украинцев до 60 лет становиться на "воинский учет". В случае отказа россияне угрожают увольнением и последующим ограничением в трудоустройстве.

"Кроме того, агрессор пытается привлечь местных жителей к службе в вооруженных силах Российской Федерации по контракту. В частности, оккупационная администрация в Луганской области обещает 2,5 млн рублей за его заключение", - добавляет украинская разведка.

ГУР напоминает, что международное гуманитарное право запрещает мобилизацию жителей оккупированных территорий в армию страны-оккупанта, поскольку это является грубым нарушением прав человека.