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Россияне провели принудительный призыв на срочную службу в оккупации, - ГУР

Иллюстративное фото: россияне провели принудительный призыв на срочную службу в оккупации (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

С 1 октября до 31 декабря 2024 года российские оккупационные власти проводили принудительный призыв на срочную службу среди жителей временно оккупированных территорий Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Главного управления разведки (ГУР) Министерства обороны Украины.

В течение этого периода на срочную службу было призвано около 300 человек.

Как пишет ГУР, враг заставляет украинцев до 60 лет становиться на "воинский учет". В случае отказа россияне угрожают увольнением и последующим ограничением в трудоустройстве.

"Кроме того, агрессор пытается привлечь местных жителей к службе в вооруженных силах Российской Федерации по контракту. В частности, оккупационная администрация в Луганской области обещает 2,5 млн рублей за его заключение", - добавляет украинская разведка.

ГУР напоминает, что международное гуманитарное право запрещает мобилизацию жителей оккупированных территорий в армию страны-оккупанта, поскольку это является грубым нарушением прав человека.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Министерство обороны Британии предупреждало о намерениях России провести так называемый "призыв" на временно оккупированных территориях Запорожской области с целью распространения своего влияния.

Отдельно добавим, что тем временем потери врага в живой силе уже превысили 803 тысячи. Только за минувшие сутки потери террористов составили 1430 человек.

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