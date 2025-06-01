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Росіяни просуваються? Що відбувається у Сумській області, оновлені карти боїв

Сумська область, Неділя 01 червня 2025 09:59
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Росіяни просуваються? Що відбувається у Сумській області, оновлені карти боїв Фото: РФ продовжує наступ у Сумській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

На прикордонних територіях Сумської області тривають бої. Так звана "сіра зона" збільшується, а росіяни могли захопити ще один населений пункт.

Що відбувається у Сумській області та де точаться бої - у матеріалі РБК-Україна нижче.

Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявив, що у Сумській области важкі бої.

"На Сумщині - важкі бої. Також росіяни атакували ракетами, атакують шахедами, фронт насичують дронами", - написав він в Telegram.

Карти боїв

Аналітики сервісу DeepState повідомили, що російські війська просунулися до населеного пункту Володимирівка, тепер вона позначена червоним кольором.
Росіяни просуваються? Що відбувається у Сумській області, оновлені карти боїв
Фото: карти боїв у Сумській області на 31 травня (скриншот deepstatemap.live)

Станом на ранок 1 червня зона у прикордонні Сумської області, яку можуть контролювати російські сили, становить понад 108 квадратних кілометрів. При цьому ще вчора площа цієї зони були близько 93 квадратні кілометри.
Росіяни просуваються? Що відбувається у Сумській області, оновлені карти боїв
Фото: карти боїв у Сумській області на 30 травня (скриншот deepstatemap.live)

Варто зазначити, що Сумський напрямок межує з Курським. Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що РФ накопичує війська на Сумському напрямку. За його словами, зараз там зосереджено понад 50 тисяч ворожих військ.

Прикордонники пояснили, що це ті ж війська, які Росія перекидала до Курської області, щоб вибити Сили оборони. Головком ЗСУ Олександр Сирський зазначав, що ворог тримає у Курській області "свої найкращі частини, які планував задіяти на сході".

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) зазначають, що Росія хоче створити у Сумській області "буферну зону" в межах досяжності артилерії.

"31 травня російські війська продовжили наступальні операції в Сумській області, але підтвердженого прогресу не досягли", - йдеться у звіті ISW.
Росіяни просуваються? Що відбувається у Сумській області, оновлені карти боїв
Фото: карта бойових дій ISW (understandingwar.org)

За даними аналітиків, бої тривають поблизу таких населених пунктів в Сумській області: Локні, Юнаківки, Біловоди, Водолаги, Володимирівки, Олексіївки, Кіндратівки та Новомиколаївки.

Евакуація у Сумській області

У прикордонних районах Сумської області триває евакуація населення. Оскільки ворог посилив бойові дії, а також активно б'є по прикордонних територіях керованими авіабомбами, дронами і не тільки.

Всього в регіоні підлягає евакуації понад 200 населених пунктів.

Так, 31 травня Сумська ОВА повідомила, що обов'язкову евакуацію розширили ще на 11 населених пунктів:

  • Горобівка (Річківська громада);
  • Штанівка, Воронівка, Янченки (Білопільська громада);
  • Цимбалівка, Шкуратівка (Ворожбянська громада);
  • Кровне, Миколаївка, Руднівка, Спаське, Капітанівка (Миколаївська громада).

Через загрозу у Сумській області також змінили маршрути низки потягів та електричок.

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