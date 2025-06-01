Россияне продвигаются? Что происходит в Сумской области, обновленные карты боев

На приграничных территориях Сумской области продолжаются бои. Так называемая "серая зона" увеличивается, а россияне могли захватить еще один населенный пункт.

Что происходит в Сумской области и где идут бои - в материале РБК-Украина ниже.

Руководитель Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко заявил, что в Сумской области тяжелые бои.

"В Сумской области - тяжелые бои. Также россияне атаковали ракетами, атакуют шахедами, фронт насыщают дронами", - написал он в Telegram.

Карты боев

Аналитики сервиса DeepState сообщили, что российские войска продвинулись к населенному пункту Владимировка, теперь она обозначена красным цветом.



Фото: карты боев в Сумской области на 31 мая (скриншот deepstatemap.live)

По состоянию на утро 1 июня зона в приграничье Сумской области, которую могут контролировать российские силы, составляет более 108 квадратных километров. При этом еще вчера площадь этой зоны были около 93 квадратных километров.



Фото: карты боев в Сумской области на 30 мая (скриншот deepstatemap.live)

Стоит отметить, что Сумское направление граничит с Курским. Ранее президент Владимир Зеленский заявил, что РФ накапливает войска на Сумском направлении. По его словам, сейчас там сосредоточено более 50 тысяч вражеских войск.

Пограничники объяснили, что это те же войска, которые Россия перебрасывала в Курскую область, чтобы выбить Силы обороны. Главком ВСУ Александр Сырский отмечал, что враг держит в Курской области "свои лучшие части, которые планировал задействовать на востоке".

Аналитики Института изучения войны (ISW) отмечают, что Россия хочет создать в Сумской области "буферную зону" в пределах досягаемости артиллерии.

" 31 мая российские войска продолжили наступательные операции в Сумской области, но подтвержденного прогресса не достигли", - говорится в отчете ISW.



Фото: карта боевых действий ISW (understandingwar.org)

По данным аналитиков, бои продолжаются вблизи таких населенных пунктов в Сумской области: Локни, Юнаковки, Беловоды, Водолаги, Владимировки, Алексеевки, Кондратовки и Новониколаевки.