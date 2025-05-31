Небезпека зростає: у Сумській області евакуюють ще 11 населених пунктів

Начальник Сумської ОВА Олег Григоров підписав розпорядження про обов’язкову евакуацію мешканців ще 11 населених пунктів Сумського району.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Сумську ОВА.

Станом на сьогодні в Сумській області під обов’язкову евакуацію підпадають вже 213 населених пунктів .

Усім, хто потребує допомоги з евакуацією, надають транспорт, гуманітарну допомогу, тимчасове житло та соціальні виплати.

Місцева влада наголошує: залишатися в зоні постійної небезпеки - це пряма загроза життю та здоров’ю .

Нагадаємо, раніше удар РФ по автобусу в Сумській області в ООН назвали найбільш смертоносним за останні тижні.

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