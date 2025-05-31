Сирський розповів, у чому перевага росіян у Курській області

Окупанти перекинули на Курський напрямок найкращі частини. Зокрема, ворог має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Триває операція наших сил на Курському напрямку. Ворог тримає тут свої найкращі частини, які планував задіяти на сході", - розповів він.

За словами генерала, Силам оборони вдається завдавати противнику значних втрат та захищати північні кордони.

"Водночас противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними", - зазначає Сирський.