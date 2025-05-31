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Сирський розповів, у чому перевага росіян у Курській області

Росія, Субота 31 травня 2025 14:30
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Сирський розповів, у чому перевага росіян у Курській області Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Окупанти перекинули на Курський напрямок найкращі частини. Зокрема, ворог має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського.

"Триває операція наших сил на Курському напрямку. Ворог тримає тут свої найкращі частини, які планував задіяти на сході", - розповів він.

За словами генерала, Силам оборони вдається завдавати противнику значних втрат та захищати північні кордони.

"Водночас противник має перевагу у застосуванні оптоволоконних дронів, що суттєво ускладнює боротьбу з ними", - зазначає Сирський.

Ситуація на кордоні Сумської області

27 травня президент Володимир Зеленський повідомив, що основні сили російських військ наразі сконцентровані на Курському напрямку. Їхньою метою є витіснення українських підрозділів і підготовка можливого наступу на Сумську область.

29 травня у ДПСУ розповіли, що Росія кілька місяців накопичувала сили у Курській області і на даний час їх достатньо для наступу в Сумській області. За даними на 30 травня ситуація на кордоні із Сумською залишається складною. Евакуація триває, а обстановка на лінії зіткнення з ворогом постійно змінюється. Детальніше - в матеріалі.

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