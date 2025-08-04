Росіяни просунулися на сході: ISW публікує карти боїв біля Лимана і Покровська

За даними ISW, геолокаційні кадри свідчать про те, що нещодавно росіяни просунулись на схід від Лиману.

Водночас, українські військові наступали в центрі Рідкодуба - на північ від Лимана. Російські війська атакували на північний захід від Лиману в напрямку Середнього та Шандриголового, на північ від Лиману біля Карпівки, на схід від Лиману біля Торського та на південний схід від Лиману в районі Серебрянського лісу 2 і 3 серпня.



А ось на Покровському напрямку геолокаційні кадри свідчать, що РФ мала просування біля Новоукраїнки, на південь від Покровська. Також російські війська вели наступальні дії поблизу самого Покровська та на північ від міста.

