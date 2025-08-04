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Росіяни просунулися на сході: ISW публікує карти боїв біля Лимана і Покровська

Понеділок 04 серпня 2025 04:45
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Росіяни просунулися на сході: ISW публікує карти боїв біля Лимана і Покровська Ілюстративне фото: РФ мала незначне просування на сході України (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Російська армія, ймовірно, мала незначне просування на Лиманському напрямку та неподалік Покровська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни.

За даними ISW, геолокаційні кадри свідчать про те, що нещодавно росіяни просунулись на схід від Лиману.

Водночас, українські військові наступали в центрі Рідкодуба - на північ від Лимана. Російські війська атакували на північний захід від Лиману в напрямку Середнього та Шандриголового, на північ від Лиману біля Карпівки, на схід від Лиману біля Торського та на південний схід від Лиману в районі Серебрянського лісу 2 і 3 серпня.
Росіяни просунулися на сході: ISW публікує карти боїв біля Лимана і Покровська

А ось на Покровському напрямку геолокаційні кадри свідчать, що РФ мала просування біля Новоукраїнки, на південь від Покровська. Також російські війська вели наступальні дії поблизу самого Покровська та на північ від міста.
Росіяни просунулися на сході: ISW публікує карти боїв біля Лимана і Покровська

Бої за Покровськ

Як повідомляв головком ЗСУ Олександр Сирський, до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили штурм противника.

А ось в ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.

За даними Інституту вивчення війни, українські захисники просунулися на Покровському напрямку. Проте росіяни теж проводили наступальні операції у цьому районі.

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