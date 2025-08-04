Росіяни просунулися на сході: ISW публікує карти боїв біля Лимана і Покровська
Російська армія, ймовірно, мала незначне просування на Лиманському напрямку та неподалік Покровська.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни.
За даними ISW, геолокаційні кадри свідчать про те, що нещодавно росіяни просунулись на схід від Лиману.
Водночас, українські військові наступали в центрі Рідкодуба - на північ від Лимана. Російські війська атакували на північний захід від Лиману в напрямку Середнього та Шандриголового, на північ від Лиману біля Карпівки, на схід від Лиману біля Торського та на південний схід від Лиману в районі Серебрянського лісу 2 і 3 серпня.
А ось на Покровському напрямку геолокаційні кадри свідчать, що РФ мала просування біля Новоукраїнки, на південь від Покровська. Також російські війська вели наступальні дії поблизу самого Покровська та на північ від міста.
Бої за Покровськ
Як повідомляв головком ЗСУ Олександр Сирський, до Покровська намагалася пробитися ворожа ДРГ. Українські захисники спинили штурм противника.
А ось в ОТУ "Донецьк" заявляли, що Сил оборони проводять активні заходи проти ворожих ДРГ у Покровську. За словами військових, диверсійні групи знищуються ще до наближення до міста.
За даними Інституту вивчення війни, українські захисники просунулися на Покровському напрямку. Проте росіяни теж проводили наступальні операції у цьому районі.