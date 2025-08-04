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Россияне продвинулись на востоке: ISW публикует карты боев возле Лимана и Покровска

Понедельник 04 августа 2025 04:45
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Россияне продвинулись на востоке: ISW публикует карты боев возле Лимана и Покровска Иллюстративное фото: РФ имела незначительное продвижение на востоке Украины (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Российская армия, вероятно, имела незначительное продвижение на Лиманском направлении и неподалеку Покровска.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны.

По данным ISW, геолокационные кадры свидетельствуют о том, что недавно россияне продвинулись на восток от Лимана.

В то же время, украинские военные наступали в центре Редкодуба - к северу от Лимана. Российские войска атаковали на северо-запад от Лимана в направлении Среднего и Шандриголово, на север от Лимана возле Карповки, на восток от Лимана возле Торского и на юго-восток от Лимана в районе Серебрянского леса 2 и 3 августа.
Россияне продвинулись на востоке: ISW публикует карты боев возле Лимана и Покровска

А вот на Покровском направлении геолокационные кадры свидетельствуют, что РФ имела продвижение возле Новоукраинки, к югу от Покровска. Также российские войска вели наступательные действия вблизи самого Покровска и к северу от города.
Россияне продвинулись на востоке: ISW публикует карты боев возле Лимана и Покровска

Бои за Покровск

Как сообщал главком ВСУ Александр Сырский, в Покровск пыталась пробиться вражеская ДРГ. Украинские защитники остановили штурм противника.

А вот в ОТГ "Донецк" заявляли, что Сил обороны проводят активные мероприятия против вражеских ДРГ в Покровске. По словам военных, диверсионные группы уничтожаются еще до приближения к городу.

По данным Института изучения войны, украинские защитники продвинулись на Покровском направлении. Однако россияне тоже проводили наступательные операции в этом районе.

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