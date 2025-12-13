UA

РФ продовжує тероризувати Одесу та Миколаїв: у містах зранку пролунали вибухи

Фото: військові закликали людей бути в укриттях (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

Російські окупанти зранку, 13 грудня, знову атакуют Одессу та Миколаїв. На цей раз у містах було чути вибухи на тлі атаки дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram "Суспільне Новини" і канал мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

"В Одесі знову чути вибухи, передають наші кореспонденти", - йшлося у повідомленні о 05:42.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку міста з північного сходу летять дрони. У зв'язку з цим військові закликали одеситів залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Через деякий час вибух було чути ще й у Миколаєві.

"Знову чутно вибух у Миколаєві. Загроза дронів для міста", - написав мер о 05:59.

За півгодини до вибуху Повітряні сили теж інформували, що на місто летять дрони.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у а Одеській, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, в ніч на суботу, 13 грудня, російські окупанти масово атакували Одесу та область дронами і ракетами.

Місто протягом декількох годин піддавалося атакам. Спочатку ворог запустив дрони, а потім крилаті ракети «Калібр», балістику і, судячи з усього, аеробалістичні ракети «Кинжал».

На даний момент інформації про наслідки немає. Відомо тільки те, що після атаки в місті виникли перебої з світлом і водою.

Також була інформація, що з блекаутами частково зіткнулися Херсонська і Миколаївська області.

Детальніше про наслідки - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Російська ФедераціяОдесаМиколаївВійна в УкраїніДрони