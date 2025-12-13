РФ продовжує тероризувати Одесу та Миколаїв: у містах зранку пролунали вибухи

"В Одесі знову чути вибухи, передають наші кореспонденти", - йшлося у повідомленні о 05:42.

Перед цим Повітряні сили ЗСУ попереджали, що в напрямку міста з північного сходу летять дрони. У зв'язку з цим військові закликали одеситів залишатися в укриттях до відбою тривоги.

Через деякий час вибух було чути ще й у Миколаєві.

"Знову чутно вибух у Миколаєві. Загроза дронів для міста", - написав мер о 05:59.

За півгодини до вибуху Повітряні сили теж інформували, що на місто летять дрони.

Де оголосили тривогу

Станом на 06:08 карта повітряних тривог має такий вигляд. Як можна побачити, сигнал продовжується у а Одеській, Миколаївській, Київській, Чернігівській, Сумській, Черкаській, Кіровоградській, Полтавській, Херсонській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій та Донецькій областях.