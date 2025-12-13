RU

Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

РФ продолжает терроризировать Одессу и Николаев: в городах утром прогремели взрывы

Фото: военные призвали людей быть в укрытиях (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Российские оккупанты утром, 13 декабря, снова атакуют Одессу и Николаев. На этот раз в городах были слышны взрывы на фоне атаки дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram "Суспільне Новини" и канал мэра Николаева Александра Сенкевича.

"В Одессе снова слышны взрывы, передают наши корреспонденты", - говорилось в сообщении в 05:42.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении города с северо-востока летят дроны. В связи с этим военные призвали одесситов оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Через некоторое время взрыв был слышен еще и в Николаеве.

"Опять слышен взрыв в Николаеве. Угроза дронов для города", - написал мэр в 05:59.

За полчаса до взрыва Воздушные силы тоже информировали, что на город летят дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:08 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Одесской, Николаевской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.

 

 

Обстрел Одессы

Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, российские оккупанты массово атаковали Одессу и область дронами и ракетами.

Город в течение нескольких часов подвергался атакам. Сначала враг запустил дроны, а затем крылатые ракеты "Калибр", баллистику и, судя по всему, аэробаллистические ракеты "Кинжал".

На данный момент информации о последствиях нет. Известно только то, что после атаки в городе возникли перебои со светом и водой.

Также была информация, что с блэкаутами частично столкнулись Херсонская и Николаевская области.

Подробнее о последствиях - читайте в материале РБК-Украина.

Российская ФедерацияОдессаНиколаевВойна в УкраинеДрони