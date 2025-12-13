РФ продолжает терроризировать Одессу и Николаев: в городах утром прогремели взрывы

"В Одессе снова слышны взрывы, передают наши корреспонденты", - говорилось в сообщении в 05:42.

Перед этим Воздушные силы ВСУ предупреждали, что в направлении города с северо-востока летят дроны. В связи с этим военные призвали одесситов оставаться в укрытиях до отбоя тревоги.

Через некоторое время взрыв был слышен еще и в Николаеве.

"Опять слышен взрыв в Николаеве. Угроза дронов для города", - написал мэр в 05:59.

За полчаса до взрыва Воздушные силы тоже информировали, что на город летят дроны.

Где объявили тревогу

По состоянию на 06:08 карта воздушных тревог выглядит так. Как можно увидеть, сигнал продолжается в Одесской, Николаевской, Киевской, Черниговской, Сумской, Черкасской, Кировоградской, Полтавской, Херсонской, Днепропетровской, Харьковской, Запорожской и Донецкой областях.