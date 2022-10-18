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Росіяни продовжують атакувати Київську область, - голова ОВА

Ілюстративне фото: росіяни продовжують атакувати Київську область (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти продовжують атакувати Київську область. Повітряна тривога триває вже близько трьох годин.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олексія Кулебу.

"Тривалі повітряні тривоги звечора і до ранку. Ворог продовжує атакувати нашу Київщину", - написав він.

Кулеба зазначив, що вчора сили протиповітряної оборони збили низку ворожих об‘єктів.

Мер Броварів Ігор Сапожко також зазначив, що наразі в Київській області працює ППО. Він закликав жителів зберігати спокій та перебувати в укриттях.

Також українцям нагадали про заборону на фото- та відеофіксацію роботи ППО, ворожих об’єктів та їхнього падіння.

Нагадаємо, вчора повідомлялося, що сили ППО ввечері збили ворожий безпілотник у Броварському районі, пошкоджень немає.

Окрім того, вдень 17 жовтня радника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що сили ППО знищили три ракети на підльоті до Києва.

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Київська область