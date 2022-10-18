Россияне продолжают атаковать Киевскую область, - глава ОВА

Российские оккупанты продолжают атаковать Киевскую область. Воздушная тревога длится около трех часов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Киевской ОВА Алексея Кулебу.
"Длительные воздушные тревоги с вечера и до утра. Враг продолжает атаковать нашу Киевскую область", - написал он.
Кулеба отметил, что вчера силы противовоздушной обороны сбили ряд вражеских объектов.
Мэр Броваров Игорь Сапожко также отметил, что сейчас в Киевской области работает ПВО. Он призвал жителей сохранять спокойствие и находится в укрытиях.
Также украинцам напомнили о запрете на фото- и видеофиксацию работы ПВО, вражеских объектов и их падения.
Напомним, вчера сообщалось, что силы ПВО вечером сбили вражеский беспилотник в Броварском районе, повреждений нет.
Кроме того, днем 17 октября советник Офиса президента Алексей Арестович сообщил, что силы ПВО уничтожили три ракеты на подлете к Киеву.
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