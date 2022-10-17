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У Київській області працює ППО: що відомо

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Київська область, Понеділок 17 жовтня 2022 20:06
У Київській області працює ППО: що відомо Ілюстративне фото: у Київській області працює ППО (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Жителів Київської області попередили про роботу сил протиповітряної оборони ввечері 17 жовтня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Київської ОВА Олексія Кулебу.

"Жителі Київщини! Перебувайте в укриттях! Подбайте про себе та своїх близьких. В області працюють сили ППО", - написав він.

Кулеба закликав українців не робити фото та відео і не викладати їх у соцмережах.

Мер Борисполя Володимир Борисенко додав, що сили ППО працюють у місті. Він закликав зберігата спокій та залишатися в укриттях.

Зазначимо, що низка Telegram-каналів повідомляла про проліт дронів під Києвом та вибухах.

Оновлено

Мер Броварів Ігор Сапожко зазначив, що на території Броварської громади також спрацювало ППО. Інформації про руйнування немає.

Пізніше він повідомив, що у Броварському районі був збитий ворожий безпілотник, пошкоджень немає.

Нагадаємо, сьогодні вдень радника Офісу президента Олексій Арестович повідомив, що сили ППО знищили три ракети на підльоті до Києва.

Поліція також показала уламки іранського дрона, який збили сьогодні під Києвом.

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