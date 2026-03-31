Россияне прикрепляют на "Шахеды" макеты ракет, чтобы напугать украинскую авиацию: фото

01:50 31.03.2026 Вт
1 мин
Установкой макетов ракет на дроны также россияне пытаются привлечь внимание перехватчиков
aimg Маловичко Юлия
Россияне прикрепляют на "Шахеды" макеты ракет, чтобы напугать украинскую авиацию: фото Фото: "Шахед" россиян с макетом ракеты (Сергей Флеш Безкрестнов Telegram)

Враг начал устанавливать макеты ракет Р60 на дроны типа "Шахед". Цель россиян - напугать Воздушные Силы ВСУ и привлечь внимание перехватчиков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.

Читайте также: РФ тестирует новую тактику: "Шахеды" массированно атакуют днем, возможны ракеты

"Армейская авиация знает, как реагировать на такие вещи. А вот подразделений перехватчиков у нас много в разных родах войск и ведомствах, и, конечно, все будут пытаться уничтожить такую "важную" цель, несмотря на ресурсы. На это и рассчитывает враг". - написал Бескрестнов.

По его словам, сейчас есть потребность придумать способ для того, чтобы распознавать подбитые "Шахеты" с фальшивыми ракетами.

Фото: модернизированные дроны тушками ракет (Сергей Безкрстнов)

Напомним, что враг продолжает совершенствовать разработки с дронами, которые они изначально разработали, а в дальнейшем позаимствовали технологии из Ирана.

Например, на днях советник министра обороны Сергей Безкрестнов сообщил, что российские оккупанты ежедневно сбрасывают по Украине восемь мин с одного ударного дрона "Шахед". Они размещены под крыльями беспилотников.

Задержки с кредитом от ЕС ставят подготовку Украины к зиме под угрозу, - Зеленский
Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны
Катерина Гончаровакорреспондент РБК-Украина Аэропорты на старте? Что мешает открыть перелеты в Украине во время войны