Россияне прикрепляют на "Шахеды" макеты ракет, чтобы напугать украинскую авиацию: фото
Враг начал устанавливать макеты ракет Р60 на дроны типа "Шахед". Цель россиян - напугать Воздушные Силы ВСУ и привлечь внимание перехватчиков.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника министра обороны Украины Сергея "Флеша" Бескрестнова в Telegram.
"Армейская авиация знает, как реагировать на такие вещи. А вот подразделений перехватчиков у нас много в разных родах войск и ведомствах, и, конечно, все будут пытаться уничтожить такую "важную" цель, несмотря на ресурсы. На это и рассчитывает враг". - написал Бескрестнов.
По его словам, сейчас есть потребность придумать способ для того, чтобы распознавать подбитые "Шахеты" с фальшивыми ракетами.
Напомним, что враг продолжает совершенствовать разработки с дронами, которые они изначально разработали, а в дальнейшем позаимствовали технологии из Ирана.
Например, на днях советник министра обороны Сергей Безкрестнов сообщил, что российские оккупанты ежедневно сбрасывают по Украине восемь мин с одного ударного дрона "Шахед". Они размещены под крыльями беспилотников.