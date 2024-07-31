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Росіяни повідомляють про пожежу у Курському районі після атаки безпілотників

Ілюстративне фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Після атаки БПЛА в Курському районі РФ виникла пожежа на одному з об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські ЗМІ.

Про який саме об'єкт ідеться, не уточнюється.

Нагадаємо, в ніч на 30 липня у російському Курську лунали вибухи. Місцева влада традиційно заявила про збиті повітряні цілі.

Генштаб ЗСУ повідомив, що Служба безпеки України атакувала російську нафтобазу у Курській області. За даними розвідки, внаслідок атаки виникла пожежа.

29 липня Генштаб ЗСУ підтвердив удар по кількох електропідстанціях у Курській області, які забезпечували роботу залізниці.

28 липня, захисники України завдали удару по нафтобазі "Польова" у Курській області.

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Війна Росії проти України