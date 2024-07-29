Генштаб ЗСУ підтвердив удари по електропідстанціях у Курській області

Українські захисники атакували кілька електропідстанцій у Курській області. Вони забезпечували функціонування залізниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб Збройних сил України у Telegram .

За інформацією Генштабу, є інформація про роботу в Курській області систем протиповітряної оборони та вибухи в районах щонайменше чотирьох електропідстанцій.

"Як результат, фіксуються перебої з електропостачанням у Понировському, Курському та Солнцевському районах Курської області", - уточнює військове командування.

Операцію провели бійці Центру спеціальних операцій "А" Служби безпеки України у взаємодії з іншими складовими Сил оборони.

У Генштабі наголосили, що промисловість РФ, яка працює на війну проти України, є законною ціллю. При цьому підстанції, по яких було завдано удару, забезпечують функціонування залізниці, якою окупанти перевозять озброєння та військову техніку.

"Заходи щодо підриву військово-економічного потенціалу ворога триватимуть до припинення загарбниками збройної агресії проти українського народу", - наголошується в повідомленні.