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Россияне сообщают о пожаре в Курском районе после атаки беспилотников

Иллюстративное фото (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

После атаки БПЛА в Курском районе РФ возник пожар на одном из объектов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.

О каком именно объекте идет речь, не уточняется.

Напомним, в ночь на 30 июля в российском Курске раздавались взрывы. Местные власти традиционно заявили о сбитых воздушных целях.

Генштаб ВСУ сообщил, что Служба безопасности Украины атаковала российскую нефтебазу в Курской области. По данным разведки, в результате атаки возник пожар.

Перед тем, 28 июля, защитники Украины нанесли удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области.

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Война России против Украины