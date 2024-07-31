Россияне сообщают о пожаре в Курском районе после атаки беспилотников

После атаки БПЛА в Курском районе РФ возник пожар на одном из объектов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские СМИ.
О каком именно объекте идет речь, не уточняется.
Напомним, в ночь на 30 июля в российском Курске раздавались взрывы. Местные власти традиционно заявили о сбитых воздушных целях.
Генштаб ВСУ сообщил, что Служба безопасности Украины атаковала российскую нефтебазу в Курской области. По данным разведки, в результате атаки возник пожар.
Перед тем, 28 июля, защитники Украины нанесли удар по нефтебазе "Полевая" в Курской области.
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