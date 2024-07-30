Удар по нафтобазі у Курській області 28 липня: з'явився супутниковий знімок наслідків

Українські захисники 28 липня завдали удару по нафтобазі "Польова" у Курській області. З'явився супутниковий знімок наслідків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Радіо Свобода" у Telegram .

Журналісти нагадують, що в.о. губернатора Курської області Олексій Смірнов скаржився на загоряння трьох резервуарів із паливом після удару.

Видання показало супутниковий знімок нафтобази "Польова" станом на 29 липня, де видно пожежу. Таким чином, рятувальники не змогли ліквідувати полум'я за більш ніж добу.

Що передувало

Нагадаємо, 28 липня у Курській області прогриміли вибухи. У місцевих Telegram-каналах з'явилася інформація про атаку дронів.

На цьому фоні було відомо про кілька пожеж - у Медвенському та Курському районах. Також пожежа розпочалася і на нафтобазі "Польова".

Пізніше Генштаб ЗСУ заявив, що вночі було завдано удару по нафтобазі "Польова", внаслідок чого почалася пожежа.

До речі, сьогодні, 30 липня, стало відомо про атаку СБУ на ще одну нафтобазу в Курській області.

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