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Росіяни повертають додому мешканців окупованих територій, яких раніше "евакуювали"

Ілюстративне фото: росіяни повертають додому мешканців окупованих територій, яких раніше "евакуювали" (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти почали повертати додому мешканців населених пунктів, які знаходяться безпосередньо на лінії зіткнення, щоб використати їх як так званий "живий щит".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що "деевакуацію" розпочали з мешканців Токмаку й Василівки, яких раніше депортували до Бердянську.

Гауляйтери також оголосили про відкриття шкіл на лінії зіткнення, незважаючи на розміщення російської армії у приміщеннях шкіл.

"Фактично, ворог скористався "евакуацією" аби паспортизувати мешканців, адже лише за наявністю червоної макулатури люди могли отримати помешкання та соціальні виплати. Тепер же їх примусово повертають у домівки, де ведуться бойові дії", - додають у ЦНС.

Депортація українців до РФ

З початку повномасштабного вторгнення в Україну Росія масово депортує громадян України з окупованих територій. Зокрема, з кінця травня по перші числа червня до Ростовської області РФ вивезли 600 українців з тимчасово окупованих регіонів.

При цьому найактивніше росіяни "евакуюють" українських дітей. Їх вивозять до Криму, РФ чи Білорусі нібито на "оздоровлення" чи на відпочинок у таборах.

Так, у серпні загарбники вивезли ще 450 дітей з окупованих територій до РФ.

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Російська Федерація