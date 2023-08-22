Росіяни розміщують військових у школах на окупованих територіях, - ЦНС

Російські загарбники ховають військових у приміщеннях працюючих шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Зазначається, що загарбники придумали офіційне пояснення розміщення військових на територіях шкіл - нібито "воєнізована охорона" задля безпеки дітей. Проте насправді на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи Збройних сил РФ.

Росіяни використовують школи на окупованих територіях

Зазначимо, що це вже не перший раз, коли окупанти прикриваються цивільним населенням, порушуючи правила ведення війни та Міжнародне гуманітарне право.

Так, загарбники використовують школу в Михайлівці Запорізької області як свій табір. Там розташувалося близько 100 солдатів.

Окрім того, росіяни обладнали госпіталь у селищі Розівка Запорізької області, адже вони продовжують зазнавати тяжких втрат.

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