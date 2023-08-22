ua en ru
Вт, 22 серпня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіяни розміщують військових у школах на окупованих територіях, - ЦНС

Вівторок 22 серпня 2023 14:51
UA EN RU
Росіяни розміщують військових у школах на окупованих територіях, - ЦНС Ілюстративне фото: росіяни розміщують військових у школах на окупованих територіях (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські загарбники ховають військових у приміщеннях працюючих шкіл на тимчасово окупованих територіях, аби прикриватись дітьми.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

Зазначається, що загарбники придумали офіційне пояснення розміщення військових на територіях шкіл - нібито "воєнізована охорона" задля безпеки дітей. Проте насправді на вільних поверхах розміщуються бойові підрозділи Збройних сил РФ.

Росіяни використовують школи на окупованих територіях

Зазначимо, що це вже не перший раз, коли окупанти прикриваються цивільним населенням, порушуючи правила ведення війни та Міжнародне гуманітарне право.

Так, загарбники використовують школу в Михайлівці Запорізької області як свій табір. Там розташувалося близько 100 солдатів.

Окрім того, росіяни обладнали госпіталь у селищі Розівка Запорізької області, адже вони продовжують зазнавати тяжких втрат.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
NEWS
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
Крим будемо звільняти, скорше за все, військовим шляхом, - Данілов
DAILY
Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам
Катерина Гончаровакерівник РБК-Україна Travel Уроки між тривогами. Як в Україні будуть працювати школи і до чого готуватися батькам