Россияне возвращают домой жителей оккупированных территорий, которых ранее "эвакуировали"

Отмечается, что "деэвакуацию" начали с жителей Токмака и Васильевки, которых ранее депортировали в Бердянск.

Гауляйтеры также объявили об открытии школ на линии столкновения, несмотря на размещение российской армии в помещениях школ.

"Фактически, враг воспользовался "эвакуацией", чтобы паспортизировать жителей, ведь только при наличии красной макулатуры люди могли получить жилье и социальные выплаты. Теперь же их принудительно возвращают в дома, где ведутся боевые действия", - добавляют в ЦНС.

Депортация украинцев в РФ

С начала полномасштабного вторжения в Украину Россия массово депортирует граждан Украины с оккупированных территорий. В частности, с конца мая по первые числа июня в Ростовскую область РФ вывезли 600 украинцев из временно оккупированных регионов.

При этом активнее всего россияне "эвакуируют" украинских детей. Их вывозят в Крым, РФ или Беларусь якобы на "оздоровление" или на отдых в лагерях.

Так, в августе захватчики вывезли еще 450 детей с оккупированных территорий в РФ.

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