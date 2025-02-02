Россияне постоянными ударами не дают деблокировать людей в Судже, - комендатура

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление спикера комендатуры ВСУ в Судже Алексея Дмитрашковского в эфире телемарафона.

"Есть люди, которых еще не деблокировали из помещения интерната, так как постоянные удары FPV-дронов не позволяют загнать туда технику, чтобы деблокировать людей. Есть информация о тяжелораненой женщине, которая еще по состоянию на 14:00 была жива, но о ее судьбе неизвестно. Ее не могут достать из-под завалов", - отметил он.

Он также уточнил, что вчера по зданию ударила управляемая авиационная ракета (ранее сообщалось о КАБе). И спустя час после того, как начался разбор завалов, авиация выпустила еще одну ракету. Она упала рядом, но к тому моменту все уцелевшие были выведены из интерната.

По его словам, противник "цинично добивает людей". Сейчас по Судже работают российские дроны с применением оптоволоконных систем, и их невозможно подавить РЭБами. Эвакуация на территорию Украины продолжалась всю ночь. Вражеские дроны атаковали эвакуационные машины, но всех желавших удалось вывезти.

Удар по интернату в Судже

Вечером 1 февраля 2025 года российская авиация ударила по зданию школы-интерната в Судже, где несколько десятков местных жителей готовились к эвакуации. Под завалами оказались 95 человек.

На данный момент известно о гибели четырех человек. Всех, кто нуждались в медицинской помощи, эвакуировали в больницы на территории Украины.

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на инцидент и заявил, что точно так же Россия воевала против Чечни и убивала сирийцев. То есть, использует аналогичные методы против своих гражданских.