Росіяни поскаржилися на нову "атаку", тепер у Ростовській області

Росіяни заявляють, що невідомі дрони намагалися атакувати Ростовську область. При цьому окупанти стверджують, що безпілотники знищили.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ростовської області Василя Голубєва в Telegram.
За його словами, зранку 20 серпня засоби РЕБ нібито нейтралізували невідомі дрони-камікадзе. Як стверджує губернатор, ППО не спрацювала через маленький розмір цілі.
"Два дрони впали на території військової частини в Каменську, ще один - за кілометр на північ від Новошахтинська", - написав губернатор.
Традиційно для росіян - постраждалих та руйнувань в результаті інциденту немає.
Атаки на території РФ
Нагадаємо, останнім часом на території Росії почастішали вибухи та пожежі, а росіяни почали скаржитися на "атаки".
Так, вчора Міноборони РФ заявило про атаку на військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області. Там розміщуються російські бомбардувальники Ту-22м3. Аналітики ISW зазначають, що внаслідок інциденту у Новгородській області два літаки РФ могли бути пошкоджені.
Також вночі 20 серпня у російському Курську пролунав вибух у районі вокзалу, окупанти заявили про атаку дронів. Також вночі закрили всі аеропорти поблизу Москви через нібито безпілотники.
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