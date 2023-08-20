UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Росіяни поскаржилися на нову "атаку", тепер у Ростовській області

Фото: росіяни поскаржилися на нову "атаку" у Ростовській області (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Росіяни заявляють, що невідомі дрони намагалися атакувати Ростовську область. При цьому окупанти стверджують, що безпілотники знищили.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на губернатора Ростовської області Василя Голубєва в Telegram.

За його словами, зранку 20 серпня засоби РЕБ нібито нейтралізували невідомі дрони-камікадзе. Як стверджує губернатор, ППО не спрацювала через маленький розмір цілі.

"Два дрони впали на території військової частини в Каменську, ще один - за кілометр на північ від Новошахтинська", - написав губернатор.

Традиційно для росіян - постраждалих та руйнувань в результаті інциденту немає.

Атаки на території РФ

Нагадаємо, останнім часом на території Росії почастішали вибухи та пожежі, а росіяни почали скаржитися на "атаки".

Так, вчора Міноборони РФ заявило про атаку на військовий аеродром "Сольці" у Новгородській області. Там розміщуються російські бомбардувальники Ту-22м3. Аналітики ISW зазначають, що внаслідок інциденту у Новгородській області два літаки РФ могли бути пошкоджені.

Також вночі 20 серпня у російському Курську пролунав вибух у районі вокзалу, окупанти заявили про атаку дронів. Також вночі закрили всі аеропорти поблизу Москви через нібито безпілотники.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
дрониатака дронівРостовская областьРосійська Федерація