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Россияне пожаловались на новую "атаку", теперь в Ростовской области

Фото: россияне пожаловались на новую "атаку" в Ростовской области (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Россияне заявляют, что неизвестные дроны пытались атаковать Ростовскую область. При этом оккупанты утверждают, что беспилотники уничтожили.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на губернатора Ростовской области Василия Голубева в Telegram.

По его словам, утром 20 августа средства РЭБ якобы нейтрализовали неизвестные дроны-камикадзе. Как утверждает губернатор, ПВО не сработала из-за маленького размера цели.

"Две дроны упали на территории воинской части в Каменске, еще один - в километре севернее Новошахтинска", - написал губернатор.

Традиционно для россиян - пострадавших и разрушений в результате инцидента нет.

Атаки на территории РФ

Напомним, в последнее время на территории России участились взрывы и пожары, а россияне стали жаловаться на атаки.

Так, вчера Минобороны РФ заявило об атаке на военный аэродром "Сольцы" в Новгородской области. Тамм размещаются российские бомбардировщики Ту-22м3. Аналитики ISW отмечают, что в результате инцидента в Новгородской области два самолета РФ могли быть повреждены.

Также ночью 20 августа в российском Курске раздался взрыв в районе вокзала, оккупанты заявили об атаке дронов. Также ночью закрыли все аэропорты вблизи Москвы из-за якобы беспилотников.

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