ISW: два літаки РФ могли бути пошкоджені через удар по авіабазі у Новгородській області

В результаті удару по російській авіабазі в Новгородській області, де базувалися надзвукові бомбардувальники Ту-22М3, і пожежі, що виникла на об'єкті, могли отримати пошкодження щонайменше два стратегічні літаки.

Про це повідомили аналітики Інституту вивчення війни, передає РБК-Україна з посиланням на новий звіт ISW .

Російські джерела стверджують, що 19 серпня українські сили завдали удару БПЛА по авіабазі "Сільці" в Новгородській області, і пошкодили стратегічний літак.

На геолокаційних знімках, опублікованих 19 серпня, видно дим, що здіймається над цією авіабазою.

Міноборони РФ та інші російські джерела стверджували, нібито було збито зі стрілецької зброї український безпілотник, і що внаслідок пожежі було пошкоджено один літак.

При цьому ISW зазначають, що російське інсайдерське джерело заявило про те, що внаслідок пожежі було пошкоджено як мінімум два літаки, і що на авіабазі "Сольці" базувалася невстановлена кількість далеких надзвукових бомбардувальників Ту-22М3 (за класифікацією НАТО Backfire-C).

Крім того, джерело Інституту вивчення війни також стверджувало, що військові РФ перекинули непошкоджений літак на авіабазу Оленья в Мурманській області.

Ключові висновки: