Росіяни поскаржились на атаку дронів: у небі над Невинномиськом пролунала серія вибухів

У Росії заявили про масовану атаку безпілотниками по своїй території у ніч проти 14 червня. Зокрема, вибухи під час атаки прогриміли в Ставропольському краї.

Про це заявив губернатор Ставропольского краю Володимиров Володимир Володимирович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал чиновника.

Так, у ніч на 14 червня в Невинномиську, Ставропольський край РФ, пролунала серія вибухів.

Місцеві мешканці повідомили, що близько 3:20 ранку почули сирену повітряної тривоги, а потім щонайменше десять вибухів. При цьому в небі було видно яскраві спалахи.

Дійсно, о 3:06 в регіоні було оголошено повітряну тривогу.

Ціллю міг бути хімзавод

За попередніми даними, ймовірною ціллю атаки безпілотників стало місцеве хімічне підприємство. У районі заводу працювала система протиповітряної оборони, що, ймовірно, перехоплювала дрони.

Губернатор Ставропольського краю Володимир Владимиров повідомив про одного постраждалого. Уламки збитого дрона впали в промисловій зоні міста. Потерпілому надають медичну допомогу. На місці працюють екстрені служби, проводиться обстеження території.

Атаки зафіксовані і в Самарській області

Також повідомляється про нічну атаку БПЛА по промисловому підприємству в місті Новокуйбишевськ Самарської області. Там, за словами місцевої влади, обійшлося без пошкоджень та постраждалих. Оперативні служби продовжують роботу на місці інциденту.