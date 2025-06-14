ua en ru
Сб, 14 червня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Авто Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

У Запорізькій області пролунали вибухи на тлі атаки дронів

Запорізька область, Субота 14 червня 2025 02:06
UA EN RU
У Запорізькій області пролунали вибухи на тлі атаки дронів Ілюстративне фото: на Запоріжжі пролунали вибухи (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти в ніч на суботу, 14 червня, запустили дрони по Запорізькій області. Там пролунали вибухи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Запорізької обласної військової адміністрації Івана Федорова в Telegram і Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Вибухи в Запорізькій області. До відбою залишайтеся в безпечних місцях", - написав він.

За словами Федорова, у Запорізькій області працює ППО.

Водночас Повітряні сили зазначили, що для Запоріжжя є загроза застосування ударних дронів. У Запорізькій області фіксують "Шахеди", вони летять у бік заходу та сходу.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти в п'ятницю, 13 червня, ввечері запустили по Україні ударні дрони.

Станом на зараз їх, окрім Запорізької, фіксують ще в кількох областях, зокрема Донецькій, Харківській та Дніпропетровській.

Окупанти найчастіше атакують дронами цивільну інфраструктуру, що призводить до поранених і загиблих серед мирного населення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Запорізька область Війна в Україні Вибухи Атака дронів
NEWS
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
Економіка, зброя і Трамп. Як конфлікт Ізраїлю та Ірану може вдарити по Україні
DAILY
Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова
Мілан Лєлічзаступник головного редактора РБК-Україна Росія не хоче ані зупинки війни, ані навіть перемир'я, – посол ЄС Матернова