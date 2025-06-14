Россияне пожаловались на атаку дронов: в небе над Невинномысском прозвучала серия взрывов

В России заявили о массированной атаке беспилотниками по своей территории в ночь на 14 июня. В частности, взрывы во время атаки прогремели в Ставропольском крае.

Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал чиновника.

Так, в ночь на 14 июня в Невинномысске, Ставропольский край РФ, прозвучала серия взрывов.

Местные жители сообщили, что около 3:20 утра услышали сирену воздушной тревоги, а затем по меньшей мере десять взрывов. При этом в небе были видны яркие вспышки.

Действительно, в 3:06 в регионе была объявлена воздушная тревога.

Целью мог быть химзавод

По предварительным данным, вероятной целью атаки беспилотников стало местное химическое предприятие. В районе завода работала система противовоздушной обороны, которая, вероятно, перехватывала дроны.

Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об одном пострадавшем. Обломки сбитого дрона упали в промышленной зоне города. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы, проводится обследование территории.

Атаки зафиксированы и в Самарской области

Также сообщается о ночной атаке БПЛА по промышленному предприятию в городе Новокуйбышевск Самарской области.

Там, по словам местных властей, обошлось без повреждений и пострадавших, однако видео говорит о несколько иной реальности.