Россияне пожаловались на атаку дронов: в небе над Невинномысском прозвучала серия взрывов
В России заявили о массированной атаке беспилотниками по своей территории в ночь на 14 июня. В частности, взрывы во время атаки прогремели в Ставропольском крае.
Об этом заявил губернатор Ставропольского края Владимиров Владимир Владимирович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал чиновника.
Так, в ночь на 14 июня в Невинномысске, Ставропольский край РФ, прозвучала серия взрывов.
Местные жители сообщили, что около 3:20 утра услышали сирену воздушной тревоги, а затем по меньшей мере десять взрывов. При этом в небе были видны яркие вспышки.
Действительно, в 3:06 в регионе была объявлена воздушная тревога.
Целью мог быть химзавод
По предварительным данным, вероятной целью атаки беспилотников стало местное химическое предприятие. В районе завода работала система противовоздушной обороны, которая, вероятно, перехватывала дроны.
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров сообщил об одном пострадавшем. Обломки сбитого дрона упали в промышленной зоне города. Пострадавшему оказывают медицинскую помощь. На месте работают экстренные службы, проводится обследование территории.
Атаки зафиксированы и в Самарской области
Также сообщается о ночной атаке БПЛА по промышленному предприятию в городе Новокуйбышевск Самарской области.
Там, по словам местных властей, обошлось без повреждений и пострадавших, однако видео говорит о несколько иной реальности.
Напомним, что за прошедшие сутки россияне привлекли для поражения по линии фронта 3135 дронов-камикадзе. Горячее всего было на Покровском направлении.
Кроме того, российские оккупанты в ночь на субботу, 14 июня, запустили дроны по Запорожской области. Было нанесено не менее пяти ударов.
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