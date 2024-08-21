Росіяни поскаржились на атаку дронів у Мурманській області, там знаходиться аеродром "Оленья"

Як заявляють росіяни, безпілотники нібито пролетіли 1850 кілометрів та досягнули селища Високий, яке знаходиться біля військового аеродрому "Оленья". За даними моніторингів, саме на цьому аеродромі останнім часом Росія зібрала стратегічні ракетоносці Ту-95МС та Ту-22М3.

Зокрема, у мережі росіяни публікують відео з дроном та заявляють, що нібито у Мурманській області було евакуйовано людей з низки підприємств. Цікаво і те, що у двох аеропортах, "Мурманськ" та "Хібіни", запроваджено тимчасові обмеження для забезпечення безпеки повітряних суден.

Удар по аеродрому "Оленья"

Наприкінці липня джерела РБК-Україна повідомляли про атаку дронів української розвідки на нафтопереробний завод, а також три військові аеродроми Росії. Згодом розвідка підтвердила цю інформацію та назвала операцію "олімпійським досягнення".

А вже 30 липня у ГУР розповіли, що під час удару по аеродрому "Оленья" були пошкоджені два стратегічні бомбардувальники Ту-22М3.

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