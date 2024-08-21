Россияне пожаловались на атаку дронов в Мурманской области, там находится аэродром "Оленья"

Как заявляют россияне, беспилотники пролетели 1850 километров и достигли поселка Высокий, который находится возле военного аэродрома "Оленья". По данным мониторингов, именно на этом аэродроме в последнее время Россия собрала стратегические ракетоносцы Ту-95МС и Ту-22М3.

В частности, в сети россияне публикуют видео с дроном и заявляют, что якобы в Мурманской области были эвакуированы люди из ряда предприятий. Интересно и то, что в двух аэропортах, "Мурманск" и "Хибины", введены временные ограничения для обеспечения безопасности воздушных судов.

Удар по аэродрому "Оленья"

В конце июля источники РБК-Украина сообщали об атаке дронов украинской разведки на нефтеперерабатывающий завод, а также три военных аэродрома России. Впоследствии разведка подтвердила эту информацию и назвала операцию "олимпийским достижением".

А уже 30 июля в ГУР рассказали, что во время удара по аэродрому "Оленья" были повреждены два стратегических бомбардировщика Ту-22М3.

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