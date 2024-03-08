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Росіяни поскаржились на атаку дронів в Бєлгородській області: є загиблі

Україна, П'ятниця 08 березня 2024 16:01
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Росіяни поскаржились на атаку дронів в Бєлгородській області: є загиблі Фото: росіяни поскаржились на атаку дронів в Бєлгородській області (facebook.com DPSUkraine)
Автор: Каріна Левицька

Російські окупанти поскаржились на атаку безпілотників в Брянській області. В результаті чого загинуло двоє росіян.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на російські Telegram-канали.

За словами губернатора регіону В'ячеслава Гладкова, ЗСУ атакували околицю села Різдвянка за допомогою трьох дронів-камікадзе.

Росіяни повідомили, що в результаті атаки дрона двоє людей загинули, третій - важко поранений. Також унаслідок атаки БПЛА було пошкоджено будівельну техніку.

Атака дронів у РФ

Нагадаємо, в ніч на 2 березня у російському Санкт-Петербурзі пролунали вибухи. Росіяни заявляли про атаку дронів, а у мережі писали, що уламки від роботи російської ППО впали у житловому масиві та пошкодили будинок.

А вдень того ж дня росіяни поскаржилися на атаку дрона у Брянській області. Там невідомий дрон атакував групу співробітників Слідчого комітету РФ. Слідчий і слідчий-криміналіст дістали поранення, а ще двоє співробітників відомства були контужені.

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