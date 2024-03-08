Россияне пожаловались на атаку дронов в Белгородской области: есть погибшие

Российские оккупанты пожаловались на атаку беспилотников в Брянской области. В результате чего погибли двое россиян.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на российские Telegram-каналы .

По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, ВСУ атаковали окраину села Рождественка с помощью трех дронов-камикадзе.

Россияне сообщили, что в результате атаки дрона два человека погибли, третий - тяжело ранен. Также в результате атаки БПЛА была повреждена строительная техника.

Атака дронов в РФ

Напомним, в ночь на 2 марта в российском Санкт-Петербурге раздались взрывы. Россияне заявляли об атаке дронов, а в сети писали, что обломки от работы российской ПВО упали в жилом массиве и повредили здание.

А днем того же дня россияне пожаловались на атаку дрона в Брянской области. Там неизвестный дрон атаковал группу сотрудников Следственного комитета РФ. Следователь и следователь-криминалист получили ранения, а еще двое сотрудников ведомства были контужены.

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