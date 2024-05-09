Росіяни посилюють відлов інформаторів ЗСУ в Криму, але це не дасть результату, - ЦНС

Російські спецслужби посилюють заходи з виявлення інформаторів Сил оборони України у тимчасово окупованому Криму. Однак це загарбникам не допоможе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що загарбники не контролюють ситуацію на території півострова та лишаються для місцевого населення окупантами, тому РФ вимушено посилює репресивний апарат.

Так, окупанти завозять до Криму додаткові загони ФСБ для виявлення інформаторів Сил Оборони та щоб зменшити кількість витоку даних. На півострові посилили перевірки телефонів і дедалі частіше почали допитувати місцеве населення.