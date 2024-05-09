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Росіяни посилюють відлов інформаторів ЗСУ в Криму, але це не дасть результату, - ЦНС

Четвер 09 травня 2024 00:01
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Росіяни посилюють відлов інформаторів ЗСУ в Криму, але це не дасть результату, - ЦНС Фото: окупанти посилили репресивні дії у Криму (Getty Images)
Автор: Валерій Савицький

Російські спецслужби посилюють заходи з виявлення інформаторів Сил оборони України у тимчасово окупованому Криму. Однак це загарбникам не допоможе.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Центру національного спротиву (ЦНС).

Зазначається, що загарбники не контролюють ситуацію на території півострова та лишаються для місцевого населення окупантами, тому РФ вимушено посилює репресивний апарат.

Так, окупанти завозять до Криму додаткові загони ФСБ для виявлення інформаторів Сил Оборони та щоб зменшити кількість витоку даних. На півострові посилили перевірки телефонів і дедалі частіше почали допитувати місцеве населення.

Ситуація в окупованому Криму

У тимчасово окупованому Джанкої фіксується масове прибуття поранених і ліквідованих загарбників з Херсонського напрямку, а також вагонів із поповненням рядів військовослужбовців армії РФ.

Раніше стало відомо, що у кількох пунктах окупованої Херсонської області росіяни виселяють українців з їхніх домівок.

Ти часом російські військові активно демонструють своїм командирам опір і непокору.

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