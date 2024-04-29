Російські війська проявляють опір та непокору своїм командирам, - ЦНС
На окупованих територіях на Донеччині помітна деморалізація серед особового складу окупантів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву (ЦНС).
За повідомленнями ЦНС, за березень у лавах росіян значно знизилися показники наступальних здібностей через великі втрати серед особового складу та техніки противника.
"Особливо критично у ворога в Бахмутському районі поблизу населеного пункту Часів Яр. Такі дії призводять до зниження морально-психологічного стану, внаслідок чого виникають прояви непокори молодшої ланки до своїх відрядників тактичного рівня", - написали в центрі.
Також у центрі назвали чинники, які негативно впливають на російські війська.
"Низька підготовка окупантів до наступу; низький рівень укомплектованості навченим особовим складом та новими зразками озброєння; відсутність можливості піти у відпустку; відсутність ротацій", - заявили в ЦНС.
Співробітники ЦНС також виділили байдуже ставлення командирів до свого особового складу як фактор деморалізації.
Крім цього, на думку центру, на окупантів впливає активне та ефективне застосування Силами оборони України дронів-камікадзе та іншого західного озброєння.
Ситуація на окупованих територіях
Раніше ми писали, що окупаційна влада затвердила професії, де не можна працювати українцям.
Також ми повідомляли, що росіяни навчають дітей "спотвореної" історії , привозячи "своїх" вчителів.
До речі, у загарбників не вистачає персоналу у школах , тому директорами вони призначають колишніх лаборантів та двірників.
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