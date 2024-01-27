Росіян змушують власників готелів в окупації "доносити" на відвідувачів, - Федоров

Російські терористи здійснили черговий крок до тоталітарного контролю на тимчасово окупованих територіях України. Змушують власників готелів та баз відпочинку "доносити" на відвідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Відповідно до наказу так званої окупаційної "влади", власники готелів та баз відпочинку повинні "доносити":

про громадян Росії в триденний строк;

про негромадян - протягом доби з моменту заселення;

За невиконання наказу власники бізнесу сплачуватимуть штрафи до 70 тисяч рублів.

"37-й рік" на Росії і на ТОТ наближається все стрімкіше. От тільки прибічники диктатури, схоже, погано вчили історію і забули, що виконавці злочинних наказів довго не живуть", - відзначив Федоров.

Ситуація на окупованій території України

Через великі втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях. Зробити це вони хочуть за рахунок бюджетників, які досі працюють на окупованих територіях.

Також російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи.

А влада Білорусі тим часом хоче допомогти своєму бізнесу почати працювати на окупованих територіях України.