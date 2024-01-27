ua en ru
Сб, 27 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Росіян змушують власників готелів в окупації "доносити" на відвідувачів, - Федоров

Субота 27 січня 2024 11:44
UA EN RU
Росіян змушують власників готелів в окупації "доносити" на відвідувачів, - Федоров Фото: Росіян змушують власників готелів в окупації "доносити" на відвідувачів (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Російські терористи здійснили черговий крок до тоталітарного контролю на тимчасово окупованих територіях України. Змушують власників готелів та баз відпочинку "доносити" на відвідувачів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал міського голови Мелітополя Івана Федорова.

Відповідно до наказу так званої окупаційної "влади", власники готелів та баз відпочинку повинні "доносити":

  • про громадян Росії в триденний строк;
  • про негромадян - протягом доби з моменту заселення;

За невиконання наказу власники бізнесу сплачуватимуть штрафи до 70 тисяч рублів.

"37-й рік" на Росії і на ТОТ наближається все стрімкіше. От тільки прибічники диктатури, схоже, погано вчили історію і забули, що виконавці злочинних наказів довго не живуть", - відзначив Федоров.

Ситуація на окупованій території України

Через великі втрати на фронті окупанти намагаються збільшити банк крові на тимчасово окупованих територіях. Зробити це вони хочуть за рахунок бюджетників, які досі працюють на окупованих територіях.

Також російські загарбники на тимчасово окупованих територіях погрожують вилучити сільгосптехніку у фермерів, які не отримали російські документи.

А влада Білорусі тим часом хоче допомогти своєму бізнесу почати працювати на окупованих територіях України.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Російська Федерація Війна в Україні
NEWS
Допомога для ВПО, комуналка та відключення боржників: що зміниться з 1 лютого в Україні
Допомога для ВПО, комуналка та відключення боржників: що зміниться з 1 лютого в Україні
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії