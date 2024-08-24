Росіяни посилюють штурмові групи у Вовчанську, - ОТУ "Харків"

Ситуація на Харківському напрямку

Нагадаємо, вчора в ОТУ "Харків" повідомили, що на Харківському напрямку ситуація залишається вкрай напруженою. Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ, проводять контратаки та вживають заходів для посилення стійкості оборони.

Днями заступник командира Третьої окремої штурмової бригади Максим Жорін повідомив, що бійці 3 ОШБр провели контратаку у Харківській області.

Пізніше пресслужба бригади підтвердила, що Третя штурмова просунулася углиб фронту на майже два квадратні кілометри. Бійці відвели удар ворога з напрямку Макіївки та зняли напругу з інших критичних ділянок фронту.

Українські воїни взяли під контроль батальйонний район оборони окупантів, ворожі взводні, ротні опорні пункти.

Вчора президент Володимир Зеленський повідомив, що українські захисники поступово витісняють російських окупантів з Харківської області.

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