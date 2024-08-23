Росіяни на Харківському напрямку намагаються налагодити систему захищеного зв’язку

На Харківському напрямку ситуація залишається вкрай напруженою. Сили оборони України продовжують відбивати атаки російських окупаційних військ, проводять контратаки та вживають заходів для посилення стійкості оборони.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу ОТУ "Харків".

У районі населеного пункту Глибоке фіксується проведення окупантами заходів з логістичного забезпечення та доукомплектування бойових підрозділів для поповнення втрат. Водночас, в районі Лук’янців противник намагається покращити своє тактичне положення, налагоджуючи систему захищеного зв’язку.

В районі Стариці помічено переміщення груп 41-го мотострілецького полку 72-ї мотострілецької дивізії 11-го армійського корпусу з метою заміни бойової охорони.

У Вовчанську противник продовжує активні штурмові дії силами штурмових груп 4-ї добровольчої розвідувально-штурмової бригади та 129-ї окремої мотострілецької бригади в районі багатоповерхової забудови. Здійснено обстріл міста з важкої вогнеметної системи ТОС-1А.

За минулу добу відбулося два бойових зіткнення. Також ворог завдав один ракетний удар (ймовірно, ракетою Х-31) та один авіаційний удар, використавши сім некерованих авіаційних ракет. Крім того, зафіксовано 56 ударів дронами-камікадзе та 444 обстріли позицій Сил оборони України.

Станом на початок цієї доби тривають два бойових зіткнення у районі Вовчанська та Глибокого. Сили оборони України адекватно реагують на дії ворога та продовжують знищувати живу силу, озброєння і військову техніку російських окупантів.

Сили оборони України продовжують контролювати ситуацію та виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії РФ.