Россияне усиливают штурмовые группы в Волчанске, - ОТГ "Харьков"

Ситуация на Харьковском направлении

Напомним, вчера в ОТГ "Харьков" сообщили, что на Харьковском направлении ситуация остается крайне напряженной. Силы обороны Украины продолжают отражать атаки российских оккупационных войск, проводят контратаки и принимают меры по усилению устойчивости обороны.

На днях заместитель командира Третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин сообщил, что бойцы 3 ОШБр провели контратаку в Харьковской области.

Позже пресс-служба бригады подтвердила, что Третья штурмовая продвинулась вглубь фронта почти на два квадратных километра. Бойцы отвели удар врага с Макеевки и сняли напряжение с других критических участков фронта.

Украинские воины взяли под контроль батальонный район обороны оккупантов, вражеские взводные, ротные опорные пункты.

Вчера президент Владимир Зеленский сообщил, что украинские защитники постепенно вытесняют российских оккупантов из Харьковской области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.